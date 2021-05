Maitê proença reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 11:27 | Atualizado 04/05/2021 11:33

Rio - Maitê Proença não poupou adjetivos para falar da atuação do governo Bolsonaro em relação ao combate da pandemia em entrevista à revista Quem. A atriz, de 63 anos, que está prestes a estrear a peça "O Pior de Mim", se diz indignada.

"Fico indignada porque não precisaria ser assim. Estamos no país mais mal administrado do mundo, com o volante na mão de 'um homem doente, insensível e maldoso'. Não tenho medo da morte, mas sinto horror em ver tanta gente sofrendo com o descaso", disse Maitê.

Ainda na entrevista, Maitê revelou que entendeu que "quem tem o privilégio de ter um teto, comida e saúde tem a obrigação de correr atrás da alegria" e que as pessoas precisam espalhar alegria.

"Todo mundo já está suficientemente atolado nessa desgraça comum da Covid, não precisa ser lembrado a toda hora. Deixemos isso para os noticiários e vamos tentar espalhar bem-estar. É difícil, mas com treino, é possível. Parece romântico, mas não é! A alegria também contamina", refletiu Maitê