Publicado 04/05/2021 22:40

Rio - Secretário de Cultura do Rio, Marcus Faustini lamentou a morte de Paulo Gustavo, que faleceu na noite desta terça-feira. Faustini elogiou o trabalho de Paulo no teatro e no cinema e exaltou a diversidade pregada pelo artista.

“Paulo Gustavo revolucionou a comédia, popularizou o cinema, reverenciou mães, foi um exemplo na afirmação da diversidade. Um artista maior do teatro brasileiro. Será honrado pela cultura brasileira”, escreveu Faustini em suas redes sociais.

O secretário também prestou solidariedade pelo momento de dor vivido pelas pessoas que têm carinho pelo ator. “Meus sentimentos aos familiares, amigos, parceiros de trabalho e admiradores”, completou.