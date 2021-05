Iza compartilhou história de apoio recebido por Paulo Gustavo Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 14:48

Rio - Paulo Gustavo mudou a vida de mais pessoas do que se imagina e a cantora Iza é um exemplo disso. Após a morte do humorista por complicações da covid-19 , a carioca usou as redes sociais, nesta quarta-feira (5), para relembrar quando o ator compartilhou um vídeo da cantora em seu Instagram. Na mesma noite, a artista ganhou mais de 50 mil seguidores. Logo em seguida, Paulo ainda convidou Iza para cantar em uma festa sua.

"Lembro que, com o Paulo, fiquei desesperada. Por que, não só me compartilhou, como também entrou em contato com meu escritório para me chamar para cantar na festa dele. Era a primeira vez que iria fazer algo do tipo. Estava muito nervosa, desesperada. Iria ver o Paulo muito de perto", contou a artista.

A cantora ainda destacou todo o carinho e respeito que recebeu do humorista. "Paulo me pagou adiantado. Vocês têm noção do que é isso para um artista novo e independente? Estava me sentindo mega profissional... Sei lá, ele me tratou de um jeito que achei que nem merecia ser tratada naquela época", confessou.

Iza ainda revelou que foi na festa de Paulo que a artista conheceu quem a levaria para cantar no Rock in Rio. "Paulo mudou minha vida. Ele é literalmente uma estrela. Vai morar no nosso coração para sempre. Estou contando uma história muito pequena, perto do que ele já fez nesse mundo", afirmou em seus Stories.

No mesmo dia, a cantora já havia publicado uma foto abraçada com Paulo, acompanhada de uma legenda emocionante: "Você enxergou em mim algo que nem eu enxergava. Preciso deixar claro pra todo mundo que se tem alguém que sabe ser amigo, esse alguém é você. Você é luz, meu amor. E vai morar pra sempre em nossos corações", escreveu.

