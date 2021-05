Simone e Zaya reprodução do instagram

Publicado 07/05/2021 11:26 | Atualizado 07/05/2021 11:29

Rio - A cantora Simone, da dupla com Simaria, deu detalhes em seu canal no YouTube sobre o nascimento de sua filha, Zaya, de 2 meses. Além da bebê, Simone também é mãe de Henry, de 6 anos. Simone falou então sobre o forte sangramento que teve após o parto.

"Comecei a ficar preocupada. Chegando ao Brasil [ela deu à luz em Miami], procurei meu médico e, a princípio, foi passada uma medicação para que sangramento parasse. Assim foi feito. E não resolveu", iniciou. A cantora fez mais exames e os médicos identificaram que ela estava com uma adenomiose, um transtorno que acontece quando as células de revestimento do útero se incrustam nas fibras musculares da parede uterina, que resulta em uma menstruação abundante e dolorosa.

"Meu médico colocou um anticoncepcional Mirena [DIU], para que esse sangramento pare. Se não parar, aí vou ter que fazer um procedimento mais sério", explicou a cantora. "Mas, graças a Deus, não é nada de mais. Dá pra resolver", finalizou.