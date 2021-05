Pocah Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 22:00

Rio - Chegou ao fim a era 'Pocahoncas'! Após sair do 'BBB 21', Pocah já lançou seu primeiro trabalho. A música 'Nem On Nem Off' já está disponível nas plataformas digitais e brinca com a fama de dorminhoca que a cantora ganhou no reality show.

fotogaleria

Publicidade

"Olha quem voltou para o desespero deles. A bandida voltou, tava adormecida há meses", diz Pocah na letra da nova música. Nos comentários, Carla Diaz elogiou a performance da colega de confinamento. "Perfeitaaaaa", escreveu a atriz.

Confira a nova música e a postagem de divulgação da cantora: