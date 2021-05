Mariana Goldfarb Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 19:03

Rio - Mariana Goldfarb fez a temperatura subir mesmo no dia mais frio do ano no Rio de Janeiro. Com um clique só de lingerie, a esposa de Cauã Reymond parou a internet. De calcinha de oncinha e com uma rosa vermelha na mão, não faltaram elogios à modelo.

"Marianinha do céu", disse uma seguidora. A modelo Daniella Sarahyba também elogiou a colega. "The body" (O corpo, em português), escreveu.

