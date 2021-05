Ludmilla e a mãe, Silvana Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/05/2021 15:56

Rio - Ludmilla e a mãe, Dona Silvana, não se desgrudam nunca. O amor entre as duas já ficou mais do que claro e para homenageá-la no Dia das Mães, Lud postou uma sequência de fotos e um texto nas redes sociais. "Feliz dia das mães para a melhor mãe do mundo, me sinto muito abençoada de ter saído do seu ventre, meu maior exemplo de tudo, minha melhor amiga, amor da minha vida, te amooo", escreveu a cantora.

fotogaleria

Publicidade

Nos comentários, Dona Silvana agradeceu e também se declarou para a filha. "Mamãe também te ama muito filha eu também sou muito grata a Deus por ele me presentear sendo sua mamãe e dos seus irmãos!!", escreveu.

Confira a postagem: