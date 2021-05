Viih Tube e Juliette no BBB 21 Reprodução/Globo

Por IG - Gente

Publicado 09/05/2021 18:25

Rio - O 'BBB 101' foi exibido na noite deste sábado na TV Globo e deixou alguns fãs de Juliette Freire nervosos. Isso porque os cactos, como são chamados, afirmam que Viih Tube foi falsa com a maquiadora e advogada. Viih Tube usou o Twitter para se defender. A acusação foi feita pela maneira como Viih Tube reagiu quando Juliette entrou na casa. A campeã do BBB 21 foi recebida por ela com um abraço e choros.

fotogaleria



"Eu não entendo, acho que a casa inteira em algum momento magoou a Juliette, desculpa, mas eu não consigo olhar para ela e não chorar pedindo desculpas depois de ver tudo que ela passou com os olhos de vocês, e com coisas que ela mesma evitou de me contar desde o início!", afirmou Viih.



"Eu não sou a inimiga da Ju, eu sempre a protegi lá dentro, fui grossa, não fui a amiga que ela merecia nos momentos difíceis, mas ela sempre foi importante pra mim", disse a YouTuber. Ela continua afirmando que não anula que errou com Juliette e que sabe que a advogada foi sua amiga no reality de uma maneira que ela não foi. Mesmo assim, ela diz que nunca votou em Juliette e jamais deixou de salvá-la.



"Não mereço ouvir coisas que eu sei que não sou! Eu sei que é fácil cancelar quem já era cancelado e eu nem ligo mais para isso, eu meio que praticamente nasci pra ser cancelada. Podem julgar meu jogo, podem julgar meu lado grossa, bruta e chata! Mas não julga minhas lágrimas!", disse.

"Eu não entendo, acho que a casa inteira em algum momento magoou a Juliette, desculpa, mas eu não consigo olhar para ela e não chorar pedindo desculpas depois de ver tudo que ela passou com os olhos de vocês, e com coisas que ela mesma evitou de me contar desde o início!", afirmou Viih."Eu não sou a inimiga da Ju, eu sempre a protegi lá dentro, fui grossa, não fui a amiga que ela merecia nos momentos difíceis, mas ela sempre foi importante pra mim", disse a YouTuber. Ela continua afirmando que não anula que errou com Juliette e que sabe que a advogada foi sua amiga no reality de uma maneira que ela não foi. Mesmo assim, ela diz que nunca votou em Juliette e jamais deixou de salvá-la."Não mereço ouvir coisas que eu sei que não sou! Eu sei que é fácil cancelar quem já era cancelado e eu nem ligo mais para isso, eu meio que praticamente nasci pra ser cancelada. Podem julgar meu jogo, podem julgar meu lado grossa, bruta e chata! Mas não julga minhas lágrimas!", disse.

Publicidade