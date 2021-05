Camilla de Lucas Reprodução / TV Globo

09/05/2021

Rio - Depois de ter feito parte do elenco do 'BBB 21' e saído do reality como vice-campeã, Camilla de Lucas afirma que recebeu convites para trabalhar como atriz. Camilla afirmou que recebeu muitas ofertas depois que saiu da casa.

"Eu tinha alguns planos de atuação e já estou começando a receber alguns convites. Agora vou focar em estudar para melhorar e quem sabe bombar aí de Digital Influencer e, quem sabe, como uma atriz", afirmou a influenciadora para o site do BBB.



Camilla também afirma que percebeu que seu engajamento nas redes sociais aumentou muito. Ela conquistou mais de três milhões de novos seguidores graças ao BBB 21. "Estou muito feliz porque eu sei que o programa traz uma visibilidade muito grande e eu já sei que algumas portas de trabalhos para mim já estão sendo abertas", disse.



Os fãs da influenciadora também especularam se ela e o professor de geografia João Luiz, que foi seu par no programa, ganhariam um programa de televisão, já que os dois brincavam de apresentadores ao longo do reality, principalmente nas festas. Camilla não descartou a possibilidade.



"Eu e o João apresentando, nessa brincadeira, eu falei, 'meu Deus Ana Clara vai me matar, ela vai falar 'essa menina está querendo o meu lugar, sai daqui'", brincou Camilla. "Mas falando sério, eu tive a experiência de apresentar algumas lives no final do ano passado e eu amei essa experiência, essa coisa do ao vivo, aquele frio na barriga. Acho que eu me saí muito bem porque aí outras oportunidades foram chegando para apresentar, então também é um caminho aí que eu posso seguir", explicou.