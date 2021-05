Marina Ferrari Reprodução

Rio - Enquanto o número de mortes continua alto no país, muitas pessoas continuam a sair como se nada estivesse acontecesse. Com muito poder de influência, as celebridades digitais também têm dado maus exemplos. Esse foi o caso da influenciadora digital Marina Ferrari que foi flagrada em uma festa em Barra de São Miguel, em Alagoas.

Pelos stories, no Instagram, a jovem, que ficou famosa pelos conteúdos de saúde e beleza, deu sua versão do caso. "Eu vi que postaram um vídeo nosso com o pessoal ontem. Na verdade, eu estava lá na casa de praia e um amigo meu me chamou para o aniversário dele em uma casa do lado da minha ali na praia. E acabou indo bem mais gente do que eu esperava. Mas não estou justificando. Queria pedir desculpas a quem se sentiu ofendido pelo vídeo. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa boa, tenho coração bom. Eu não estou em um momento muito legal da minha vida", explicou Marina.