Publicado 09/05/2021 21:40

Rio - Agatha Moreira está de visual novo! Com os cabelos platinados para voltar ao seu papel de Giovanna - ou Kika - de 'Verdades Secretas', a atriz tem dividido alguns ensaios fotográficos com seus seguidores. Em uma foto postada neste fim de semana, Agatha mostrou o look de um jeito bem mais ousado do que o habitual.

Sem blusa, a atriz escolheu um par de sapatos para tampar os seis. Nos comentários, não faltaram, é claro, elogios à beleza de Agatha. "Aaai, meu Deus. Que perfeita!", disse uma fã.

