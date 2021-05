Luciana Gimenez passa Dia das Mães em hotel de luxo com filhos

Rio - Luciana Gimenez, de 51 anos, aproveitou o Dia das Mães com os filhos, Lucas Jagger e Lorenzo, em um hotel de luxo na Zona Sul do Rio. As diárias do local escolhido pela família podem custar até R$ 4,9 mil. A apresentadora postou algumas fotos no Instagram e também foi fotografada na sacada do hotel enquanto conversava com seu filho mais velho, Lucas Jagger, fruto do relacionamento com Mick Jagger, do Rolling Stones. Luciana também é mãe de Lorenzo, fruto do casamento com o empresário Marcelo de Carvalho.

