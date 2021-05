Luísa Sonza e Jair Bolsonaro Reprodução/Monatagem

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 09:50 | Atualizado 10/05/2021 10:04

Rio - Assim como boa parte dos brasileiros, Luísa Sonza lamentou o aumento contínuo do número de mortes pela covid-19. Pelas redes sociais, a cantora fez um longo desabafo sobre a crise de saúde e a má gestão do governo na compra de vacinas.

"Sério, eu tô com tanta raiva. Tanta tristeza. Não consigo parar de pensar no Paulo, e em todas as vidas que perdemos por um vírus QUE TEM VACINA. TODAS ESSAS MORTES PODERIAM TER SIDO EVITADAS SE TIVÉSSEMOS UM GOVERNO MINIMAMENTE DECENTE!", disse a cantora, que falou especificamente sobre o desempenho do presidente da República.

"E por último: acredito muito que o ódio NUNCA resolve nada. Que odiar alguém nunca é a solução, independente de qualquer coisa. Porém, nesse momento eu PRECISO desabafar sobre uma coisa que é: Bolsonaro, eu te odeio", escreveu.

Confira todas as partes do desabafo de Luísa Sonza:

Tá tudo uma merda. Ver o Brasil nesse estado é desesperador. Todo dia é um esforço IMENSO pra ter vontade de abrir um sorriso e seguir trabalhando e fazendo as coisas, como seguir vivendo vendo tanta gente morrendo nesse país por causa do descaso de um governo genocida? — LUÍSA SONZA (@luisasonza) May 10, 2021

Sério, eu tô com tanta raiva. Tanta tristeza. Não consigo parar de pensar no Paulo, e em todas as vidas que perdemos por um vírus QUE TEM VACINA. TODAS ESSAS MORTES PODERIAM TER SIDO EVITADAS SE TIVÉSSEMOS UM GOVERNO MINIMAMENTE DECENTE! — LUÍSA SONZA (@luisasonza) May 10, 2021

Deus, POR FAVOR, ajuda a gente, ajuda o Brasil, ajuda o brasileiro! Ninguém aguenta mais isso. — LUÍSA SONZA (@luisasonza) May 10, 2021

Tá triste dms ver um país tão incrível como o Brasil, com tanta riqueza e beleza nas mãos de um governo como esse. Torço e espero do fundo do meu coração que venham dias melhores pra esse país que amo tanto. — LUÍSA SONZA (@luisasonza) May 10, 2021

