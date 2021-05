Viviane Araujo e Juliette Freire Reprodução/Instagram

Publicado 10/05/2021 10:19 | Atualizado 10/05/2021 10:20

Rio - Duas campeãs! Viviane Araujo compartilhou um registro ao lado de Juliette Freire na noite deste domingo. A vencedora de "A Fazenda 5" encontrou a ganhadora do "Big Brother Brasil 21" nos corredores da Rede Globo e não perdeu a oportunidade de tirar uma foto.

"Olha quem encontrei nos corredores da Globo! Esse lindeza de mulher, Juliette! Que simpatia! Dá para ver que a gente estava sorrindo né? Que dupla, meus amores", escreveu a atriz, que está no elenco da "Super Dança dos Famosos", do "Domingão do Faustão".

Os fãs, claro, comentaram. "Lenda da Fazenda e Lenda do BBB. Dona dos realitys", escreveu um perfil. "Duas mulheres fortes", elogiou outra seguidora. "Duas maravilhosas", postou uma terceira pessoa.

