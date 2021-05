Rafael e Tatá Werneck com a filha Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 11:13 | Atualizado 10/05/2021 11:18

Rio - Rafael Vitti aproveitou que se celebrou o Dia das Mães neste domingo para homenagear a esposa, a apresentadora Tatá Werneck. No Instagram, ele compartilhou uma série de vídeos e fotos da mamãe com a filha do casal, a pequena Clara Maria, de apenas 1 ano de idade.

"Registros que valem mais que mil palavras. Feliz dia das mamães, mindu. Não foi por acaso que Clarinha te escolheu. Te amamos", legendou o ator. Em seguida, os seguidores e fãs do casal, claro, elogiaram bastante.