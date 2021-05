Rafa Kalimann e Daniel Caon Reprodução

Publicado 10/05/2021 11:29

Rio - Rafa Kalimann já pensa em formar sua própria família. A ex-'BBB', que acaba de lançar seu programa 'Casa Kalimann' no Globoplay, respondeu na lata a uma pergunta de um seguidor sobre a vontade de ter filhos. "Meu sonho. Imagina essa família cheia de criança", escreveu.

Namorando com o cantor Daniel Caon - que esteve na 'Casa de Vidro' e quase entrou no 'BBB 20' com ela -, não é a primeira vez que Rafa fala em ter filhos com o rapaz. O pai da influenciadora digital, por sinal, disse que já quer netos "de olhinhos puxados", como os do cantor.