Ana Clara Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 13:08

Rio - Ana Clara do céu! Em entrevista a Fábio Porchat, no 'Que História É Essa, Porchat?' no GNT, a apresentadora Ana Clara Lima contou de um perrengue que passou durante um intercâmbio nos Estados Unidos. A apresentadora relatou que foi parada pela polícia após fumar maconha e sair com um casal de amigos que tinha conhecido na viagem.

"A gente resolveu sair para uma balada lá fora. E vivendo várias experiências fora do país. E ele estavam com maconha. E eu não uso droga, nunca tinha experimentado. Mas pensei em fumar já que estava vivendo coisas novas. E aí fumamos e eu achei muito legal. Pegamos o carro, saímos e aí bateu a onda. Fiquei loca, me deu a 'bad trip'. Eu olhava para fora da janela e parecia o espaço sideral", disse.



"E aí do nada eu comecei a pensar que estava sendo sequestrada. E eles entraram em desespero e pararam em um posto, eu fiquei dando volta no posto gritando que tinha sido sequestrada. A gente foi embora, eles tomaram o rumo de casa. E, de repente, a polícia parou a gente. Eram cinco viaturas porque tinham denunciado um sequestro. A polícia algemou o Pedro e a Roberta", contou Ana Clara.

Confira o vídeo e o relato completo da apresentadora: