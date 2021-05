Por O Dia

Publicado 11/05/2021 10:04 | Atualizado 11/05/2021 10:11

Rio - A família Medina continua passando por uma forte crise familiar. Depois que a mãe de Gabriel Medina chamou Yasmin Brunet, mulher do surfista, de "controladora" em entrevista ao colunista Leo Dias, do "Metrópoles", a própria Yasmin resolveu rebater os comentários da sogra com algumas mensagens reflexivas no Instagram.