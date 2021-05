Anitta Reprodução/Instagram

Publicado 11/05/2021 13:49 | Atualizado 11/05/2021 14:00

Rio - Anitta deixou os seguidores boquiabertos ao postar, na manhã desta terça-feira, um vídeo em que curte um dia de sol na piscina. No registro, ela mostra o bumbum enquanto ouve sue próprio hit, "Girl From Rio".

"Eu sou a garota do Rio", escreveu a cantora, em inglês, na legenda da publicação. Atualmente, a cantora vive nos Estados Unidos, onde planeja os últimos detalhes do seu próximo álbum, que tem a missão de alavancar a carreira da brasileira no exterior.