Por O Dia

Publicado 11/05/2021 16:05 | Atualizado 11/05/2021 16:06

Rio - Os administradores das páginas do ex-BBB Gilberto Nogueira nas redes sociais alertaram os fãs, nesta terça-feira (11), para golpes aplicados na internet. Segundo a equipe, existem perfis falsos no Instagram que estariam pedindo doações em dinheiro, utilizando a imagem do economista sem sua autorização.

"Olá, Vigorosos e Vigorentos. Nós da equipe tomamos conhecimento de alguns perfis aqui no Instagram que estão solicitando depósitos via Pix tentando se passar pela imagem de Gil. Reforçamos que nenhuma campanha desse tipo foi veiculada por nós ou pelo Gil em nenhuma de suas redes sociais. Fiquem atentos! Não mandem Pix para basculhos. Beijos para vocês. Adm", diz o comunicado publicado nos stories do economista.

