Publicado 11/05/2021 17:14

Rio - Nanda Costa usou suas redes sociais, nesta terça-feira (11), para expressar o que tem sentido enquanto cumpre o isolamento social em sua casa. A atriz publicou uma foto tirada por sua esposa, Lan Lanh, acompanhada da legenda sincera.

"Alguém sabe que dia é hoje da quarentena? As vezes me bate um desespero... Eu tava falando com minha amiga Rita Sinara esses dias e perguntei quando tudo isso ia acabar. Ela me disse 'uma hora vai acabar, mas o mais importante é isso não acabar com a gente. Então precisamos ser fortes.' Eu sei que tá f*da! Mas vamos ter fé", escreveu a atriz.

O sogro de Nanda, conhecido como Moreirão, faleceu, no mês passado, por causa de complicações da covid-19 e, na ocasião, a atriz também registrou seu carinho pelo pai de Lan nas redes sociais. Na publicação desta terça-feira, a artista pede que seus fãs "se cuidem e se protejam".

"Aproveitei essa foto que minha companheira maravilhosa tirou dos cochilos que ando tirando pra alimentar o virtual. Porque o real tá me consumindo muito. Se cuidem, se protejam. Espalhem amor e sejam gentis com as pessoas. Amo você", finalizou.