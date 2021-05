Arthur no 'Rede BBB' Reprodução

Publicado 11/05/2021 19:03

Rio - Após o fim do "BBB21", Arthur Picoli decidiu visitar sua terra natal, Conduru, distrito do município de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. O crossfiteiro compartilhou, nas redes sociais, as demonstrações de carinho que recebeu de seus familiares e fãs na cidade. Os habitantes de Conduru chegaram a pendurar uma faixa homenageando o sexto colocado no reality show.

"Nosso Big Brother de Conduru, parabéns! Você é campeão. #TamoJunto", dizia a faixa, colocada próxima à casa da família de Arthur. Nos stories do Instagram, o ex-brother agradeceu os presentes e o afeto recebido após sua participação no "Big dos Bigs". "Valeu pelo carinho, galera. Zerei o jogo", brincou.