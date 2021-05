Viih Tube Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 08:38 | Atualizado 12/05/2021 08:52

Rio - Viih Tube brincou com os seguidores, na noite desta segunda-feira, ao postar uma foto dentro de uma banheira. Na postagem, ela fez graça com a fama de não tomar banho quando estava confinada no "BBB 21".

fotogaleria

Publicidade

"Pronto, tomei o banho, satisfeitos?", perguntou Viih Tube na legenda da publicação. Em seguida, claro, os seguidores brincaram com o questionamento. "Finalmente, vida", brincou uma seguidora. "Muito bem, viu", postou outra. "Maravilhosa", elogiou um terceiro.

Até a cantora Pocah, ex-companheira de reality de Viih Tube, entrou na brincadeira e respondeu a "filha" - durante o reality, Viih Tube chamava a cantora de mãe. "Que saudades da minha cheirosa. Sim, ela é cheirosa", escreveu a funkeira.