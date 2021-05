Paulo Gustavo, Thales Bretas e os filhos, Gael e Romeu Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 08:51 | Atualizado 12/05/2021 09:35

Rio - Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, postou um vídeo em que o humorista critica a falta de vacinas no Brasil. O registro foi compartilhado na noite desta terça-feira após a missa de sétimo dia do ator que faleceu em decorrência de complicações provocadas pela covid-19. Outros amigos como Regina Casé e Ingrid Guimarães também compartilharam o vídeo com a legenda "21:12", horário da morte do humorista.

fotogaleria

Publicidade

"Eu estou louco para tomar vacina! Ah, Meu Deus do céu! Aí, a pessoa fala assim: 'Ah, vai virar jacaré', então, vambora virar jacaré! Daí a pessoa fala: 'Vai tomar a vacina e vai dar merd*', vambora", disse ele em vídeo com um efeito do Instagram que costumava usar para enviar vídeos aos amigos.



"Eu tomei vacina desde que nasci, tomei vacina a vida toda. Tem, que dar autorização, eu dou. Com certeza, eu vou tomar muita vacina. 'Ah, você vai tomar vacina e vai virar viado', eu já sou viado, querida. Eu vou tomar, não tem jeito", continuou Paulo Gustavo, com seu bom-humor próprio.

Publicidade

Ainda na gravação, Paulo dizia que tomou vacina a vida toda e que não seria agora que iria se negar. "Quando chegar essa vacina e chegar minha hora, olha... Mas do jeito que está demorando, quando chegar minha hora da vacina, já vou ter morrido de morte natural. Está demorando muito", finalizou o ator.