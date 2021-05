Lumena e Ariadna Reproduçã/Montagem

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 09:30 | Atualizado 12/05/2021 09:31

Rio - É rir pra não chorar. Eliminada do 'BBB 21' com um alto índice de rejeição após uma sequência de falas polêmicas, Lumena Aleluia fez graças nas redes sociais ao se comparar a Ariadna, na estreia do 'No Limite', nesta terça-feira. Pelo Twitter, Lumena comparou a trajetória das duas.

Na primeira prova do reality, Ariadna se solta e desce uma duna rolando. Lumena reproduziu esse trecho e falou sobre sua participação no 'BBB'. "Me identifiquei muito com a jornada de Ariadna... Descendo ladeira a baixo em rede nacional", escreveu.

