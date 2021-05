Luciana Gimenez e Luísa Sonza Reprodução

Rio - Envolvida em uma série de polêmicas desde sua separação com Whindersson Nunes, Luísa Sonza voltou ao centro das atenções, na última segunda-feira, quando discussões sobre a relação do casal ressurgiram. Luísa sempre alegou que nunca traiu o humorista, mas, mesmo assim, muitos haters atacavam a cantora continuamente nas redes sociais.

Nesta terça-feira, após mais uma onda de ódio, a apresentadora Luciana Gimenez - que já recebeu muitos ataques do tipo - se manifestou em favor da cantora nas redes sociais. "Tenho acompanhado atentamente o que vem acontecendo com a @luisasonza há algum tempo e que nos últimos dias voltou a se intensificar.

Antes de mais nada, sou solidária a você Luísa, saiba que estou ao seu lado para o que precisar. Nada justifica esse terrorismo que estão fazendo com você, pois é desumano e cruel", escreveu Luciana.

Nos comentários, Luísa agradeceu. "Sem palavras pra você. Obrigada pelo apoio e pela coragem de falar e me ajudar, como você são poucos!", disse.

Confira o texto na íntegra:

