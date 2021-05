Samantha Schmütz rebate frase Gabriela Pugliesi sobre morte de Paulo Gustavo Reprodução/Instagram

Publicado 12/05/2021 16:05

Rio - Após a morte de Paulo Gustavo, aos 42 anos, por complicações da covid-19, Samantha Schmütz tem deixado clara sua indignação com a situação em que o Brasil se encontra. Depois de publicar um longo desabafo em suas redes sociais , no último sábado (8), a atriz também rebateu uma frase Gabriela Pugliesi em homenagem ao ator.

"Se essa foi a vontade de Deus, o que me resta é te guardar no lugar mais especial e alegre do meu coração", escreveu a influenciadora. Samantha discordou, de forma simples e direta: "Não foi a vontade de Deus, não. Foi falta de vacina", escreveu a atriz.

No vídeo do último sábado, Schmütz expressa sua revolta com a postura do presidente Jair Bolsonaro e de seus amigos famosos. "Queria entender como que pode o chefe da nação na atual conjuntura imitar alguém com falta de ar. O que é que a gente está esperando pra fazer alguma coisa? Quem mais a gente vai esperar morrer? Quem mais o Brasil vai perder?", disse.

"Então, acho que devia parar de fazer dancinha de TikTok. De verdade. Parar de se unir e ficar votando pra caralh* em um negócio que não vai ter fim nenhum além do entretenimento. Acho que a gente tem que se unir direito. Votar em quem acredita na Ciência desde o dia um. Fazer mutirão pro que realmente importa", convoca a atriz, se referindo ao "BBB21".

"Não dá para a gente ficar postando nós, que temos milhões de seguidores, nada mais que não seja em prol da porr* da vacina! Em prol de alguém fazer alguma coisa, porque quem pode fazer, não vai fazer! Acabou a brincadeira aqui. Não dá pra postar look do dia, não dá pra sensualizar mais, não tem mais o que fazer, a não ser ser contra o que está acontecendo!", concluiu Samantha.

Confira o vídeo: