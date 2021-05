Ruth de Souza na pré-estreia do filme Bando, de Lázaro Ramos e Thiago Gomes, no Cine Odeon Onofre Veras/Parceiro/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 17:51

Rio - Nesta quarta-feira (12), a atriz Ruth de Souza completaria 100 anos. Em seu centenário, Camila Pitanga e Lázaro Ramos utilizaram as redes sociais para honrar a memória da artista considerada a primeira mulher negra do teatro, da televisão e do cinema brasileiro.

"Se estivesse entre nós, Dona Ruth de Souza estaria completando 100 anos hoje. Que alegria e que privilégio poder conhecê-la, exalta-lá, ouvir o que ela tinha a dizer e aprender com ela", escreveu Lázaro em sua postagem. O ator compartilhou um trecho de quando entrevistou Ruth para o programa "Espelho", do Canal Brasil.

Ruth de Souza foi a primeira mulher negra a se apresentar no Teatro Municipal do Rio. Além disso, a atriz foi a primeira brasileira a ser indicada para um prêmio de "Melhor Atriz" internacional, no Festival de Veneza, em 1954, por seu trabalho em "Sinhá Moça".

"Ao longo dos seus mais de 70 anos de carreira, ela nos emocionou, nos fez rir e nos encantou com seu talento e sabedoria que fazem falta até hoje! Fico imaginando o que ela estaria nos aconselhando nos dias em que estamos vivendo. Saudade, grande mãe Ruth", acrescentou o baiano. Em entrevista ao site UOL, em 2016, Ruth afirmou que era uma "alegria" ver artistas como Lázaro e sua esposa, Taís Araújo, em papéis de protagonista.

Camila Pitanga, por sua vez, publicou uma foto em que Ruth pousa sua mão sobre a cabeça da atriz. "Essa foto me dá força e conexão com minha ancestralidade. Abençoada pela eterna Ruth de Souza, que faria 100 anos hoje. Um centenário de resistência e arte", escreveu Camila.

Além dos artistas, quem entrar na página inicial do Google, no Brasil, neste 12 de maio, também encontrará uma homenagem a Ruth de Souza. O ícone tradicional foi adaptado para uma ilustração da atriz que, ao ser clicada, direciona para os resultados da pesquisa de seu nome.

"O #GoogleDoodle de hoje celebra a atriz Ruth de Souza, uma das primeiras atrizes negras da história do teatro brasileiro. Além dos palcos, Ruth também fez muito sucesso na televisão e no cinema, abrindo caminho para muitos outros artistas negros no Brasil e no mundo", declarou a plataforma, em um tweet da conta oficial do Google Brasil. A postagem é a primeira de uma sequência de tweets com curiosidades sobre a carreira de Ruth.

Ruth de Souza morreu no dia 28 de julho de 2019, aos 98 anos, no Hospital Copa D'or, em Copacabana, no Rio de Janeiro. A atriz estava internada para tratar uma pneumonia e não resistiu. Seu último trabalho foi na minissérie "Se eu fechar os olhos agora", da TV Globo, filmada no mesmo ano de seu falecimento.

O #GoogleDoodle de hoje celebra a atriz Ruth de Souza, uma das primeiras atrizes negras da história do teatro brasileiro. Além dos palcos, Ruth também fez muito sucesso na televisão e no cinema, abrindo caminho para muitos outros artistas negros no Brasil e no mundo.

Confira as homenagens:

