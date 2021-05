Paulo Gustavo, Andréa Pachá e Thales Bretas Reprodução Internet

Publicado 13/05/2021 07:40 | Atualizado 13/05/2021 07:44

Rio - Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, postou no Instagram, na noite desta quarta-feira, uma foto do casamento dos dois, realizado pela juíza Andréa Pachá, em 2015. O médico dermatologista aproveitou para desabafar sobre a ausência do ator, que morreu vítima da covid-19.

"Detalhe do Paulo segurando o livro dela, 'A vida não é justa', que eu quero muito ler agora. Por mais que eu tente não sentir isso, porque sei que sou muito agraciado e que muitas pessoas sofrem perdas tão grandes ou ainda maiores diariamente, de vez em quando isso passa pela minha cabeça nesse momento de dor. Ainda mais que ele foi levado por uma doença viral para a qual já tinha vacina! E que nos cuidávamos tanto!", escreveu.

Thales contou que se sente "abençoado" por todas as experiências que viveu ao lado de Paulo Gustavo. "A justiça que conhecemos, humana, é muito menor que a divina, que rege sobre tudo. Dizem que tarda, mas não falha. Então, que o tempo me ajude a entender".