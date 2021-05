Bianca Domingues Reprodução/Instagram

18/05/2021

Rio - Nesta terça-feira (18), o Balanço Geral, da RecordTV, exibiu uma mensagem enviada pela modelo que testemunhou a queda de MC Kevin da varanda de um quarto de hotel, no Rio de Janeiro. Bianca Domingues revelou que cobrou um cachê de R$ 2 mil para participar da festa que acontecia naquela noite e afirmou estar muito abalada com a tragédia.

"Eu nunca quis mídia em cima de ninguém. Eu fui fazer o meu trabalho, apenas, e voltaria para o meu hotel. Combinamos dois mil reais. Eles me abordaram, não atrás de ninguém. Também sou uma pessoa, estou traumatizada com o que eu vi. Não consigo falar mais do que isso no momento", declarou Bianca ao programa. A modelo contou à Polícia Civil que fazia sexo com o MC Kevin, na varanda, antes do ocorrido

Além da mensagem enviada ao programa, Bianca também se manifestou em suas redes sociais. "É com profunda tristeza que no último domingo aconteceu um dos fatos mais tristes da minha vida", iniciou. Muita coisa que saiu na imprensa ou em redes sociais nos últimos dias tem me abalado profundamente, pois tudo que aconteceu foi um choque muito grande", escreveu a modelo em seus Stories.

"Tudo que eu tinha que falar, falei em meu depoimento à polícia, e estou colaborando com o que for necessário, pois o que quero nesse momento é que a verdade seja esclarecida e que respeitem a memória do MC Kevin. Não me sinto à vontade em falar nesse momento e peço que respeitem a dor de todos os envolvidos nesse trágico acidente", finalizou Bianca.