Supla - Maira Coelho/Agencia O Dia

Por IG - Gente

Publicado 11/06/2021 14:48

Rio - Pelo Instagram, Supla abriu uma caixa de perguntas nos stories, mas se deparou com uma pergunta com cunho machista e respondeu o seguidor, que estava curioso sobre a vida sexual do músico.

Na pergunta, ele disse: "Fala, Papito! Conta a maior gostosa que você já comeu". Supla então respondeu em tom de brincadeira primeiro, mas depois falou sobre respeitar as mulheres. "A sua irmã! Estou brincando, isso é pergunta que se faça? Você tem que respeitar as minas, mano! Coisa feia ficar falando 'pegou essa ou aquela.' Está vendo, pimenta no rabo dos outros não arde, né?", respondeu.