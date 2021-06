Faustão e seu filho, Rodrigo - Reprodução

Por iG

Publicado 16/06/2021 10:09 | Atualizado 16/06/2021 10:33

São Paulo - Luciana Cardoso, esposa de Fausto Silva, compartilhou no Instagram a primeira imagem do apresentador após a internação por conta de uma infecção . Na postagem, o comunicador aparece ao lado do filho mais novo, Rodrigo, de apenas 13 anos. "Obrigada por todos as mensagens. Fausto já está ótimo e pronto pro próximo 'Domingão' na sua televisão", escreveu Luciana na legenda.

Na aba de comentários, anônimos e famosos mandaram mensagens de apoio a Faustão. "Que notícia maravilhosa!", disse Ana Furtado. "Amém! Que notícia maravilhosa. Muito amor e saúde!", desejou Giovaanna Ewbank. "Que maravilha! Saúde, saúde amores", afirmou Emanuelle Araújo. "Ah, Lu, que lindos! Graças a Deus! Amém!", declarou Letícia Lima.

O apresentador foi internado no dia 10 de junho no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Segundo a Globo, Faustão teve uma infecção urinária. A pedido do próprio as gravações do "Domingão" não foram interrompidas. No último domingo, Tiago Leifert substituiu o comunicador no programa dominical e recebeu elogios pela performance.