Publicado 16/06/2021 14:16

Rio - A mãe do humorista Whindersson Nunes, Valdenice Nunes, fez um desabafo nesta quarta-feira (16), através das redes sociais, sobre o momento delicado que a família vive após a morte do filho de Whindersson, no fim de maio.

Chateada com boatos, a mãe do ator pediu para que parassem de inventar coisas sobre a família. "Eu não estou muito bem hoje. Estou com muita raiva. Tem gente que não tem o que fazer. Gente, é chato você amanhecer o dia e ver certas pessoas, que não têm o que fazer na vida, postando foto do meu filho, dizendo que ele está apelando para a família, que está tendo alucinações. Estou falando do que fizeram. Parem com isso!", desabafou.

Valdenice negou que Whindersson esteja sofrendo alucinações após o falecimento do filho. "É um recado de mãe, que cuida do filho e está com raiva. Se não for para ajudar, não atrapalhe. Meu filho está muito bem de saúde. Está sentindo? Está, mas é outra história.", completou a mãe do humorista, que logo apagou os stories da rede social.

João Miguel, filho de Whindersson Nunes e Maria Lina, faleceu no dia 31 de maio. O bebê nasceu dia 29 do mesmo mês. O menino ficou internado na UTI, mas não resistiu.