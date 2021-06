Rafa Kalimann - Reprodução

Por iG

Publicado 16/06/2021 14:53 | Atualizado 16/06/2021 14:55

A apresentadora do Globoplay e ex-BBB 20, Rafa Kalimann, surgiu nas redes sociais nesta quarta-feira (16) com um "textão" em forma de desabafo sobre perfeição.

Rafa, que namora o cantor Daniel Caon, recebeu diversascríticas nos últimos meses. Em maio, ela foi acusada de ser homofóbica após compartilhar um vídeo de um pastor sobre casamentos homoafetivos. Além disso, a ex-BBB vem recebendo críticas ao seu programa, "Casa Kalimann", no Globoplay.



Nesta quarta-feira, então, a apresentadora questionou o conceito de perfeição para os seus seguidores. "O que a palavra 'perfeição' representa pra você? Me peguei pensando nela. Alguns podem defini-la no primeiro momento como algo relacionado à beleza e no seu próprio padrão criado, pra outros perfeição está no lugar onde chega o 'sucesso profissional', ou alguém pode definir perfeição como um homem que possui todas as características pra um relacionamento perfeito que assim o torna também, um 'homem perfeito'.", iniciou Rafa.



Depois, a ex-BBB questionou o motivo das pessoas procurarem a perfeição nas outras. "Você (sim, você que está lendo aqui agora) faz várias coisas que pra mim estão longe de serem consideradas 'perfeitas' ou até mesmo corretas. E não é porque é você, é porque todos nós fazemos algo que o outro não gosta ou não concorda, porque somos diferentes e com expectativas e visões assim (ufa! que bom né?). Mas então, porque mesmo você exige 'a sua' perfeição no outro? Deixo aqui meu questionamento", completou Rafa.









