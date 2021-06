Lucas Lucco, Luca e Lorena Carvalho - Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 16:38

Rio - Lucas Lucco foi pai no final de março e, desde então, tem compartilhado as mudanças que a paternidade trouxe na sua vida. Dessa vez, o cantor mostrou para os seguidores a dificuldade que tem sido sair de casa e ficar longe do filho Luca, de apenas dois meses. Pelas redes sociais, Luccas posou com o olho cheio de lágrimas em uma foto e fez um desabafo.

"Pois é. Sou chorão Tá cada vez mais difícil sair de casa pra trabalhar e ficar distante desses dois… amo vocês!", escreveu o cantor.

Confira a publicação: