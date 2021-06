Gabriela Pugliesi estava tentando engravidar através da fertilização in vitro - Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 17:20 | Atualizado 16/06/2021 17:25

Gabriela Pugliesi usou as redes sociais para contar sobre o processo de congelamento de óvulos. A influencer fitness, de 35 anos, mostrou a reação do organismo após a primeira etapa do procedimento.

Nos Stories, do Instagram, Pugliesi disse: "Me comprometi a fazer um ciclo de congelamento de óvulos. O processo dura mais ou menos 15 dias, com injeção para estimular, para ter mais óvulos. Eu aspirei ontem, estou super inchada, com a barriguinha bem de grávida. Dá uma cólica", explicou.



A influenciadora ainda contou que gostaria de ter passado pelo procedimento antes. "Eu não sabia [que o procedimento existe]. Se eu soubesse, teria feito muito antes. Quero fazer mais um ciclo de congelamento para ter uma reserva boa, para quando quiser ser mãe não sofrer muito no processo, para ser uma fase mais frustrante do que legal, gostosa. Estou com 35 anos. Se eu soubesse, teria congelado antes dos 30 com certeza, para tirar isso da minha frente", disse.

"Estou bem. Dá um pouquinho de cólica, e estou hoje com a barriga bem estufada. Tomei uma anestesia para aspirar os óvulos, e ontem fiquei de repouso. E vida normal! É tranquilo", tranquilizou os fãs.