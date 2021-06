MC Brinquedo - Reprodução

Publicado 16/06/2021 18:42 | Atualizado 16/06/2021 18:43

MC Brinquedo atualizou as redes sociais com um desabafo. Nesta quarta-feira, completa-se um mês da morte de MC Kevin, após ele cair da sacada de um hotel na Barra, Zona Oeste do Rio.

No Instagram, brinquedo publicou uma foto na qual aparece chorando e escreveu uma mensagem ao amigo na legenda da postagem. "Força eu vou ter pra sempre, porque você é a energia que mora no meu coração, mais que difícil irmão não ter você aqui, que dor, mais tenho certeza que você está bem do lado de DEUS, e quero que descanse em paz, saudade infinita irmão, ta tudo sem sentido te amo", escreveu.







Dias após a morte de MC Kevin, MC Brinquedo tatuou o rosto do amigo nas costas. "Esquece", escreveu o funkeiro ao mostrar a homenagem.