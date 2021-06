Capa de 'Batidão Tropical' - Reprodução

Publicado 17/06/2021 12:25

Rio - A cantora Pabllo Vittar revelou nesta quarta-feira (16) a capa de seu novo álbum Batidão Tropical, uma coletânea que estará disponível nas plataformas digitais no dia 24 pela Sony Music. O pré-save exclusivo para usuários também já está disponível.

Além disso, a capa da playlist This Is Pabllo Vittar no Spotify, receberá o nome de This Is Batidão Tropical.

“Prontíssima para entregar mais este lançamento que venho elaborando junto com meu time há meses. É um álbum que tem um significado imenso para mim e que tem muito de minhas raízes e influências. Um álbum 100% brasileiro!”, disse Pabllo.

A faixa que deu o start para o novo álbum é Ama Sofre Chora, que já acumula quase 1 milhão de streams e conquistou um Certificado de Ouro. Só no YouTube, o clipe oficial já contabiliza 15 milhões de views.