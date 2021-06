Giovanna Lancellotti - Reprodução

Por IG - Gente

Publicado 17/06/2021 11:59 | Atualizado 17/06/2021 12:08

Rio - A atriz Giovanna Lancellotti, de 28 anos, foi vacinada contra a Covid-19, na segunda-feira (14), em Fernando de Noronha, mesmo não sendo moradora da ilha. Lancellotti admitiu que recebeu a primeira dose da vacina na região, mas se defendeu dizendo que estava "exercendo seu direito". A atriz estava na região para divulgação de uma pousada no local.

"Estive na Ilha de Fernando de Noronha entre os dias 16 de maio e 16 de junho, cumprindo parte de um contrato de criação e divulgação de conteúdo digital para uma pousada que vai de maio a dezembro. Durante esse período, a minha faixa etária foi convocada pelo Governo do Estado de Pernambuco para a vacinação contra o coronavírus, incluindo entre os chamados os moradores permanentes, moradores temporários e prestadores de serviço. Sendo assim, me dirigi ao posto de saúde para participar da campanha de imunização e me vacinei", escreveu Lancellotti em seu perfil oficial no Twitter.