Sarah Andrade - Reprodução Instagram

Sarah Andrade Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 15:14 | Atualizado 17/06/2021 15:15

Sarah Andrade usou as redes sociais nesta quinta-feira para fazer um pedido especial aos seguidores. A reflexão da ex-BBB surgiu após a consultora de marketing ver uma frase no Twitter. No Instagram, pelos Stories, a ex-sister incentivou os seguidores a pensarem sobre julgamento na internet.

fotogaleria

Publicidade

"Hoje de manhã eu estava dando uma passeada pelo Twitter e aí eu vi uma frase que o Thiago Nigro postou, que é: 'É fácil palpitar em uma partida de futebol se você só está assistindo do seu sofá'. Eu queria deixar só uma reflexão para vocês aí, vamos parar de apontar tanto, de julgar tanto", começou.

"Eu estou vendo tanta coisa ultimamente acontecendo na internet, vamos parar de apontar sem a gente olhar para os próprios defeitos, que a gente às vezes não olha, não pensa, não se coloca no lugar do outro", acrescentou.

Publicidade

Sarah ainda explicou que não estava se referindo apenas aos ataques direcionados a ela. "Estou falando isso não só por mim, não, mas por várias pessoas que eu estou vendo na internet, várias coisas acontecendo. Vamos pensar um pouquinho mais antes de sair atacando na internet, que está meio terra sem lei, né? Mas isso é culpa nossa. Vamos só refletir sobre isso".