Publicado 18/06/2021 14:32

"Eu estava sentada no chão do meu quarto tendo uma crise, abri os Stories e pedi para as pessoas pararem: 'Parem! Eu não aguento mais!'", contou a gaúcha de 22 anos. "Em um primeiro momento, fui afastada das redes sociais mesmo, porque estava em crise. E agora excluí todas elas do meu celular. A minha equipe é que fica olhando e me mandando várias mensagens carinhosas", explicou a cantora.



Em pausa na carreira artística , Luísa afirmou que utilizará o tempo disponível para cuidar de sua saúde mental. "Preciso me cuidar para também tranquilizar a minha família. E tenho que pensar na minha equipe e na família do Victor", contou ela, que namora o também cantor Vitão. "Sandra, a minha sogra, de um ano pra cá, viu o filho tendo o trabalho e o sonho prejudicados por nada. Isso ultrapassa qualquer coisa que eu já tenha visto", confessou.

