Vitão fala sobre ataques na web desde que engatou em romance com Luísa Sonza

Publicado 18/06/2021 16:07

O artista de 21 anos lamentou que o Brasil seja um país machista ao tratar das atitudes das mulheres e confessou que deixou de aproveitar as redes sociais por causa das acusações de ter 'roubado a mulher do humorista Whindersson Nunes'.

"O Brasil tem muito essa cultura de machismo enraizado, que não permite a uma mulher terminar um relacionamento shippado e simplesmente continuar a vida dela", disse.

"Parei de usar a internet na verdade, porque eu não aguentava mais entrar em nenhuma rede social. Mas toda vez que eu entrava sempre via um comentário: 'Devolve a mulher do Whindersson'", contou.

Na conversa, que contou com a participação da cantora Giulia Be, Vitão fez críticas a cultura de objetificação da mulher. "Acho que no fim, o que mais doeu foi ver o que foi feito com a Luísa", declara.