Camila Monteiro está grávida de gêmeosReprodução

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 16:18 | Atualizado 18/06/2021 16:20

Rio - A influenciadora digital Camila Monteiro revelou aos seus seguidores que está grávida após passar por um aborto no começo do ano. Em janeiro, Camila descobriu que estava grávida do seu primeiro filho, mas que a gestação será interrompida em breve pelo feto estar se desenvolvendo nas trompas e não no útero.

Mas esta semana, a influenciadora anunciou a nova gravidez. "Nosso arco-íris chegou! Precisava compartilhar com vocês a melhor notícia das nossas vidas! Vocês acompanharam a nossa luta, viram de pertinho o quanto desejávamos esse nenê! Agora o sonho é realidade! Foi uma emoção única ver o GRÁVIDA no visor do teste de gravidez. Gravei o vídeo com a minha reação e depois mostro tuuudo pra vocês! Estamos transbordando de felicidade! Feliz demais em poder compartilhar com vocês a nossa maior felicidade", disse Camila, que ainda tinha mais uma notícia boa guardada.

"E as surpresas não acabaram. VAMOS TER GÊMEOS IDÊNTICOS! O Senhor fez o milagre! Pra vocês terem noção, nós colocamos dois embriões no dia da transferência, mas APENAS UM desenvolveu. E esse mesmo embrião SE DIVIDIU NATURALMENTE! Imagina o nosso choque?! Quando é da vontade do Senhor, Ele faz!

Cristo é tão incrível que após a nossa perda nos presenteou com dois bebezinhos de uma vez só.

Queríamos muito gêmeos e o Senhor nos atendeu de uma forma poderosa e inimaginável! Pra vocês terem noção, a chance disso acontecer é de apenas 3%, independente se for através de FIV ou não! E essa divisão aconteceu de forma espontânea, na FIV não é possível escolher isso. Agora vamos ter duas meninas ou dois meninos! Igualzinhos!", contou a influenciadora que passou por processos de fertilização in vitro.