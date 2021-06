Rafa Brites - Reprodução

Rafa Brites

Rio - Rafa Brites fez um importante desabafo nas redes sociais neste domingo. A apresentadora falou sobre a naturalização de procedimentos estéticos por parte de celebridades que, muitas vezes, não mostram o outro lado dessas cirurgias: que envolvem uma recuperação dolorosa e riscos para a saúde. Em seu texto, Rafa ainda diz que já foi "seduzida" por essa indústria, o que a motivou a colocar próteses de silicone nos seios, intervenção que ela se arrepende de ter feito.

"Isso sem nem contar o dano psicológico que isso tem gerado em mulheres de todas as idades, principalmente as adolescentes. Eu fui uma adolescente que fui tomada por um mercado, padrão opressor que me convenceu a colocar silicone. Hoje eu me arrependo demais! Quero deixar bem claro que não esse post não invade o livre arbítrio de ninguém, mas sim é um apelo que repensem a maneira leviana que algo tão delicado é postado. . E infelizmente nem todo mundo tem amparo financeiro ou mesmo de permuta para fazer todos os procedimentos com segurança, com exames necessários... eletrocardiogramas etc etc. Os riscos devem SEMPRE estar explícitos e sinto que de alguma forma algum órgão deveria supervisionar essas postagens de maneira muito severa. O que vocês que me seguem aqui acham disso? Ps: o mais louco é ainda falar disso em plena pandemia com 500 mil mortos ... é absurdo em cima de absurdo", escreveu a apresentadora.

