Lucas Penteado - Reprodução

Lucas PenteadoReprodução

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 12:18

Rio - Nacionalmente famoso pela sua participação no 'BBB 21', Lucas Penteado dividiu, em sua conta no Twitter, que sofreu uma debandada de seguidores neste domingo após criticar, de certa forma, a maneira como o governo Bolsonaro lidou com a pandemia.

fotogaleria

Publicidade

"Mais de 500 mil mortos e isso tudo é culpa da irresponsabilidade de uma única pessoa...", escreveu o ator, que logo depois testemunhou o efeito de seu posicionamento. "Perdi mais de 100 mil seguidores no Instagram por reclamar do número de mortos no nosso país. Não entendi! A vida dessas pessoas não importa?", indagou Lucas.

Ao ser novamente criticado, o ex-BBB reafirmou que se eu posicionamento ia além da política. "Não é questão de ideologia, é questão de VIDAS", escreveu.

Publicidade

Confira a postagem: