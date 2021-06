Alex Rodriguez - Reprodução

Alex RodriguezReprodução

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 15:42

Alex Rodriguez, ex de Jennifer Lopez, foi flagrado comemorando o aniversário de 41 anos de Lindsay Shookus, ex de Ben Affleck. Vale lembrar que Ben está saindo atualmente com J. Lo. De acordo com o site "Page Six", Alex e Lindsay foram filmados sentados lado a lado durante a festa nos Estados Unidos.

"Eles são amigos há mais de 15 anos", afirmou o assessor de Alex ao site.

Publicidade

Lindsay e Ben namoraram de 2017 a 2019. No início deste ano, Jennifer Lopez terminou o noivado com Alex e voltou com Ben, com quem tinha noivado no começo dos anos 2000.