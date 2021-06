Cantor prestou homenagem ao filho, que é líder da semana - Reprodução/Instagram

Cantor prestou homenagem ao filho, que é líder da semanaReprodução/Instagram

Publicado 22/06/2021 13:26

Rio - Chegou a vez de Fábio Jr. completar sua imunização contra a covid-19! O cantor de 67 anos foi vacinado com a segunda dose da vacina nesta terça-feira (22), em São Paulo. O artista compartilhou a notícia com seus seguidores e publicou um vídeo do momento em que é vacinado.

“Segunda dose! Brigadú! Viva o SUS! Vacina para todos”, escreveu na legenda da postagem, que inclui uma foto do pai de Fiuk mostrando sua caderneta de vacinação. Nos comentários, fãs comemoram a notícia e brincaram com a reação da enfermeira ao aplicar o imunizante: "Essa enfermeira não dorme mais", escreveu uma seguidora. "Essa vibração dela foi demais", comentou outra.