Publicado 22/06/2021 14:17

Rio - Antonia Fontenelle revelou, nesta segunda-feira (21), ter sido convidada para participar de "A Fazenda 13", nova edição do reality show da Record TV que vai ao ar no segundo semestre de 2021. Em seu programa "Na Lata", ao vivo no YouTube, a apresentadora agradeceu o criador da atração, Rodrigo Carelli, pela oportunidade e disse que recusou o convite.

"Vou agradecer mais uma vez o Carelli que hoje, de novo, fez o convite através da produtora dele para que eu participasse dessa edição de A Fazenda", começou Fontenelle. Em seguida, a atriz explica o motivo da recusa. "Eu falei: 'Não fico longe dos meus pintinhos, não tem condição alguma. Se ficar uma semana longe, eu enlouqueço, ainda mais sem contato. Eu não sobreviveria e daria uma de Gretchen: ia bater o sino para sair. Então, é melhor nem entrar", opinou.

Durante o bate-papo com o ator e vice-campeão de "A Fazenda 5", Felipe Folgosi, Fontenelle demonstrou interesse em participar do programa como coapresentadora. Carelli, mais uma vez, obrigada pelo convite e carinho, mas eu nunca te pedi nada e vou aproveitar para deixar registrado aqui. Me deixa passar um dia só lá no meio do povo, gente. Só um dia. Não vou levar informação e e nem trazer. Ou então, coapresentando, já que não tenho capacidade, sei lá porque, se não, teriam me chamado pelo menos para um teste de apresentar 'A Fazenda'", declarou.

"Então, me deixem comentar. Em dia de eliminação, entrevistar o eliminado. Enfim, quero fazer parte de alguma forma. Agora, confinada, não consigo", garantiu. Folgosi apontou que teve uma experiência positiva com o reality, pela chance de mostrar um lado mais humanizado, por não estar interpretando nenhum papel. Mas, em seguida, a apresentadora explica mais um motivo para rejeitar a proposta.

"Eu ia esquecer que o microfone ia estar ligado e ia falar tanta besteira. Ia sair de lá com probleminhas", afirmou Fontenelle.