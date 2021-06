Yuri Marçal - Divulgação

Publicado 22/06/2021 14:30

Rio - Yuri Marçal compartilhou, na tarde desta terça-feira, um vídeo em que um influenciador branco usa discursos racistas para dar 'dicas' de relacionamentos a um homem negro. "Por você ser preto, você já está 50% na frente dos caras brancos. Porque você já tem uma cor sexual, mano. O preto, ele é muito sexualizado. Então você tem que aproveitar isso. Usa isso de coisa de bandido, traficante, rapper... Aproveita, mano, se eu fosse preto, eu ia comer meio mundo, mano. Você devia gostar porque você já sai na frente", diz o rapaz no vídeo.

"Pô, o dia tava tão legal, cara. Impressionante o talento que vocês têm de me mandar essas coisas. A gente tinha fechado em não me mandar. Às vezes a ignorância é uma benção. Vou mostrar o vídeo dele para as crianças e falar: 'olha aí como fica quando não vacina'", brincou o humorista que, na legenda do sua postagem, questionou os seguidores que mandavam esse tipo de vídeo para ele.

"Vou começar a processar todo mundo que me manda essas coisas no frio", escreveu.

