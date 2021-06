Fábio Assunção recebe vacina contra a covid-19 - Reprodução

Publicado 22/06/2021 15:35

Rio - O ator Fábio Assunção se emocionou ao receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na manhã desta terça-feira (22). Fábio tomou a primeira dose do imunizante Pfizer em um posto de saúde no Rio de Janeiro (RJ). "Hoje a Renata me aplicou a primeira dose da vacina. Meu agradecimento aos países e laboratórios que investiram na ciência, procurando um caminho de cura global. O posto de vacinação chega a emocionar.", escreveu Fábio ao registrar o momento da sua vacinação.

Contente ao se vacinar, o ator relembrou que os cuidados na pandemia devem ser mantidos. "Agora é seguir usando máscara, álcool em gel, respeitado distanciamento até que pelo menos 70% dos brasileiros tenham tomado as duas doses.", completou Fábio.

